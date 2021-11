México.- Don Octavio Pérez concedió una entrevista al programa “Sale el Sol”, donde habló sobre la muerte de su hijo Octavio Ocaña y reveló que los acompañantes de su hijo fueron torturados y obligados a firmar documentos.

Don Octavio habló sobre lo ocurrido con su hijo y los acompañantes que estaban en la camioneta el día que su hijo perdió la vida.

Aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables, pues asegura que tiene pruebas suficientes para castigar a los culpables.

Le avisaron de la muerte de su hijo Octavio Ocaña por teléfono

A través de una llamada telefónica, su yerno le avisó cerca de las 11:30 de la noche que el actor de “Vecinos” se encontraba en un estado grave.

Me habla mi yerno a las 11:30 de la noche, ‘suegro, véngase para acá, pasó esto’ pero eso fue a las 11 y media de la noche, está grave, gravísimo, ¿está muerto? (Preguntó), ‘suegro, venga’ (le dijo su yerno)”, por lo que insistió, “dime ¿está muerto?” Y su yerno contestó, “está muerto”.

Su reacción inmediata fue: “ok, ch*ngue su madre, me voy pa’ allá. Llego para allá, me fui a Mérida y no dormí ese día, me fui con mi mujer a las 2 de la mañana, llegué a Mérida a las 5 de la mañana, compré mi boleto y me fui a México”, relató don Octavio Pérez.

Reveló que no permitió que nadie tocara el cuerpo de su hijo, pues su instinto le decía que algo no estaba bien.

Yo le dije ‘quiero el cuerpo en el Gayosso ya, pero ya’, pero su yerno insistió, ‘le quieren hacer varias cosas’, le comentó, pero él negó que le hicieran algo, ‘no, no, no, a mí me vale’, y me lo entregaron luego luego, el chamaco llegó del hospital de Traumatología creo que me lo entregaron a las 9, tengo el acta de defunción, 9 de la noche, ya el chamaco iba muerto, iba muerto porque lo dejaron morir, después de que lo matan él empieza a hacer así (mover la mano) y se tapa aquí (en la cabeza) el pobrecito y estos (los policías) lo van a abrir como si estuviera jugando”, comentó el papá de Octavio Ocaña.

Debido al poco tiempo que el cuerpo estuvo en manos de las autoridades, don Octavio Pérez dudo de los dictámenes periciales de la Fiscalía, asegura que él les quitó el cuerpo de su hijo entre las 4 y las 5 de la mañana.

Un examen toxicológico estoy de acuerdo ¿en dos horas o tres horas? Porque yo les quité el cuerpo de mi hijo a las 4 y media, 5 de la mañana y en ese lapso no pueden hacer una investigación, no pueden hacer un peritaje, están mal, ahí se las apliqué, qué p*ndejos son ¿cómo la ven?”.

‘Fue asesinato, por eso se los quite’: papá de Octavio Ocaña

Y es que el padre de Octavio Ocaña asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para lograr justicia tras la muerte de su hijo, aseguro que no permitirá que exhumen el cuerpo de su hijo.

También reveló que habló con los acompañantes de Octavio el día del accidente, donde le revelaron que fueron torturados y obligados a firmar documentos para poder ser liberados.

No lo voy a permitir, tuvieron su oportunidad y la c*garon, ahora va la mía, si hubiera sido algo grave no me lo entregan, fue asesinato, por eso se los quité y aquí voy a hacer las cosas yo a mi manera, no a la suya”, comentó.

Los torturaron hasta que se cansaron, de los que salieron ayer (tras ser detenidos) uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo, ‘perdóname amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto, me madr*aron tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto”, concluyó.

