Tabasco.- La muerte del actor Octavio Ocaña ha desatado gran controversia, pues pese a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya dio su informe concluyente sobre cómo fue que murió el joven, algunas cosas no quedan claras y la familia buscará que salga a la luz la verdad.

Según la autoridad del Estado de México, donde ocurrieron los lamentables hechos en los que perdió la vida el intérprete de Benito en la serie “Vecinos”, fue el mismo joven quien se disparó por accidente, tras lo cual una bala impactó en su cabeza y fue lo que hizo que muriera al ser trasladado a un hospital.

Además se dio a conocer el resultado del análisis toxicológico practicado al actor de Televisa, el cual arrojaba que daba positivo a alcohol y marihuana.

Tanto en redes sociales, como por las declaraciones de la propia familia de Octavio ha quedado claro que no hay conformidad con esta versión por algunas incongruencias.

Octavio Pérez, padre del actor de 22 años, dijo en declaraciones a las cámaras de “Ventaneando” que a su hijo le sembraron el arma, y negó además que estuviera de por medio alcohol o drogas, incluso se atrevió a decir que podría tratarse de un homicidio, pues además quedó evidenciado en un video que se volvió viral en redes, el cual el señor asegura que ya vio, que hubo negligencia y que se tardaron en solicitar apoyo de una unidad de emergencia para darle atención a su hijo.

En el programa “De primera mano” se dio a conocer un comunicado publicado en redes sociales de la familia de Octavio Ocaña, en el cual piden respeto para llevar el duelo tras su fallecimiento.

Además, en el texto compartido por Ana Leticia, una de las hermanas de Octavio Ocaña, asegura que la versión real del hecho en el que murió el joven actor la darán a conocer ellos como familia.

“Cualquier comunicado que se dé a partir de este momento es totalmente falso, como familia se pide un total respeto para poder despedir a Octavio, estamos viviendo un tema sumamente delicado y una pérdida irreparable”, se lee en el mensaje dado a conocer en la emisión de televisión.

Además, la prometida de Octavio, Nerea Godínez, agregó un mensaje en el que pide a la sociedad que se una para pedir justicia por la muerte de su novio.

El periodista Gustavo Adolfo Infante también cuestionó si en realidad no se había realizado ninguna detonación, además de la que informa la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que fue realizada por el mismo Octavio por accidente.

En una fotografía que mostraron al aire, señalan que se ve lo que aparenta ser un impacto de bala en la parte trasera del costado derecho la camioneta Jeep en la que viajaba 'Benito', por lo que ponen en duda la versión oficial que indica que los elementos que perseguían al actor en ningún momento dispararon.

Por su parte Bertha, la otra hermana de Octavio, publicó una emotiva despedida a su ‘gordito’, como le decía de cariño al actor.

“Tu familia fue lo que más amaste en esta vida y lo demostraste a cada segundo de tu corta pero memorable vida, te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo”, se lee al incio del mensaje que acompaña a una fotografía en la que está la familia completa, cuando Octavio era un niño.

Te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso”, dice el texto.