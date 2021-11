‘Papá, me voy a perder dos o tres horas, voy a una comida: Octavio Ocaña antes de morir

México.- Horas antes de morir, el actor Octavio Ocaña, quien daba vida a "Benito" en la serie "Vecinos", habló con su papá para avisarle que se desconectaría de dos a tres horas, porque iría a una comida en Villa del Carbón.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, Octavio Pérez, papá del actor que dio vida a “Benito Rivers” en la serie “Vecinos”, contó lo que habló con su hijo horas antes de que muriera, el pasado viernes 29 de octubre, llamada en la que el actor le avisó dónde estaría.

Me dijo: ‘Papá, me voy perder dos, tres horas porque voy a Villa del Carbón a una comida’. Mi hijo venía con música. Me pidió permiso a mí, yo vivo en Tabasco, él vivía con su pareja. Somos empresarios, somos empresas mutuas”, dijo Octavio Pérez al programa que encabeza Pati Chapoy este miércoles, 3 de noviembre.