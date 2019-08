Ofenden a Gabriel Soto y abandona programa 'El Gordo y La Flaca'

Estados Unidos.- Antes de entrar a cuadro, el actor mexicano Gabriel Soto tomó la decisión de marcharse del programa “El Gordo y La Flaca” por considerar que la introducción para presentarlo fue hostil y una burla hacia su persona por parte de Lili Estefan y Raúl de Molina.

El actor se encuentra de gira por Estados Unidos con la obra de teatro “Cleopatra metió la pata”, al lado de Ninel Conde, Maribel Guardia, Lisardo y Alejandro Ibarra, entre otros. A donde por cierto sí lo pudo acompañar su pareja, la también actriz Irina Baeva.

La actriz de telenovelas Irina Baeva estaba con Gabriel Soto al momento de abandonar el camerino de “El Gordo y La Flaca”. Foto: Especial.

Para promocionar la obra y demás proyectos profesionales, Gabriel Soto se presentaría en el programa de Miami “El Gordo y La Flaca”, pero se retiró antes por sentirse burlado por parte de los conductores.

Horas más tarde, usó la plataforma virtual de Instagram para aclararle al público que esperaba verlo a cuadro el por qué no dio la entrevista. Señaló que se dio cuenta del comportamiento del “Gordo y La Flaca” cuando él se encontraba en el camerino.

Desgraciadamente no pude realizar la entrevista, al llegar al camerino prendí el monitor y la introducción de los conductores, Lili y el Gordo de Molina la sentía hostil, fuera del lugar al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que han dicho de mí”.

Gabriel Soto hablaría de obra de teatro

El protagonista de la telenovela “Vino el amor” explicó que él se presentó en la emisión para hablar de la obra de teatro, no de su vida personal, aunque si le hubieran preguntado, no tenía problema en responder.

Simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada”, recalcó Gabriel Soto.

A través de Stories, el actor de Televisa aclaró que nunca había abandonado un programa, pero que no podía pasar por alto las burlas.

Nunca me había ido de un programa en toda mi carrera pero creo que no fue la manera correcta de hacer una invitación a un programa”, lamentó el padre de las hijas de Geraldine Bazán.

“El Gordo de Molina dijo: viene en camino como si no supiera que yo estaba escuchando, me pareció muy hostil, la verdad es que creo que no tenía caso hacer la entrevista.

Y aunque el actor Gabriel Soto aclaró que no tendría problema en hablar de su triángulo amoroso entre él, Irina Baeva y Geraldine Bazán, Lili Estefan no tenía derecho a decir que él tenía que explicar mucho sobre el tema.

Lili Estefan dijo que había muchas cosas que aclarar, creo que a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada y repito iba yo para hablar de la promoción de la obra de teatro”, finalizó el actor a través de Instagram.

A través de su cuenta de Twitter, "El Gordo y La Flaca" afirmó que Lili Estefan intentó convencer a Gabriel e Irina de permanecer en el programa y dar la entrevista.