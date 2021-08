México.- Luego de publicar en su cuenta oficial de Instagram su reciente triunfo en la competencia de fisicoculturismo, la actriz Vanessa Guzmán fue el blanco de muchas críticas donde se señaló que su cuerpo “no se veía femenino” y que parecía “hombre”.

Por medio de una entrevista a la revista Tv Notas, la actriz habló sobre su preparación física y mental a la que se sometió durante meses para tener las condiciones físicas que la han hecho ganar tres medallas en el “Vallarta Bodyfit”.

La ex Miss Universo, lamenta que la gente opine sobre su figura y la ataquen solo por el hecho de ser una figura pública, ya que el hecho de ser actriz o famosa no debe ser motivo para ser insultada.

Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas y todo, que para eso soy famosa; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan de mí y no me quita el sueño, pero hay gente a la que sí pueden afectar con esas críticas destructivas”, dijo la actriz.

La actriz de telenovelas como “Soltero con hijas” y “Amor mío” señaló que la gente que se dedica a mandar mensajes negativos, son personas que no llevan un estilo de vida saludable y no cuidan de su imagen y salud.

No quiero ser ofensiva, pero tristemente la mayor parte de esa gente que critica, es la que menos se cuida, es gente que no practica ninguna disciplina, que no sabe comer bien y que no se da cuenta de los beneficios de un deporte. A las mujeres que me atacan, siempre les digo: ‘¿Me veo como hombre?, Tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo”, expresó Vanessa.