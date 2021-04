Olga Mariana Mafud destapa nuevas curiosidades en la tercera temporada de ‘No es normal’

CDMX.- Olga Mariana Mafud está más que contenta por la nueva temporada de “No es normal” programa respaldado por el equipo de “Difícil de creer” y Sergio Sepúlveda.

En entrevista telefónica con AM, la comunicadora habló sobre las novedades de este proyecto que arrancó el martes a las 7:30 de la noche en el canal 7.2 de a+ de Tv Azteca, y que se enfoca a los temas, curiosidades y datos que no se conocían.

Los sueños se van concretando, y creo que es resultado de encontrar nuestra vocación, pasión. Nunca dejar de insistir, la perseverancia es clave, y en esto me ha tocado rodearme de personas increíbles, que también están en busca de sus sueños, que han sido muy generosas y me han ayudado a impulsar los míos”, dijo.

Desde Oaxaca hasta Ciudad de México, Olga ha resaltado en programas como “Venga la Alegría” y “Deezer Live” el programa de música.

La invitación a “No es normal” fue vía casting, y de ahí tomó el proyecto que se coloca en el gusto de la gente.

Me emocionaba estar yo solita frente a un programa, y creo que cada proyecto debe hablar de tu estilo, me gusta eso que a mí todos los que he hecho, me han dado diversidad”, reiteró.