Olivia Collins ‘apestaba a atún’ y por eso no besó a Germán Ortega

MÉXICO. La puesta en escena el 'Tenorio Cómico', recientemente se vio envuelta en un escándalo, luego de qué Olivia Collins, la actriz que sustituyó a Maribel Guardia, se negara a besar a Germán Ortega en plena presentación en vivo.

Olivia Collins, reveló las razones por las cuales se negó a besar al Mascabrother en vivo, a pesar de que esto estuviera escrito en el libreto.

Durante el programa “De primera mano “ la actriz aseguró que ella no se había percatado de lo sucedido. Sin embargo, Germán Ortega decidió contar la verdad.

Muy a su estilo cómico, Ortega platicó que en un inicio, se sintió bastante ofendido por aquel desplante que le hizo Collins, pero después de platicar con ella ahora se ríen por ese momento.

Ya me explicó, porque yo soy muy sentido y al principio sí me enojé, pero hablamos y ¿qué le pasó? Que ella estaba comiendo atún, entonces le dijeron vas para arriba para el final de la obra y con quien más contacto tenía era conmigo, entonces me dijo: ‘amigo apestaba a atún’ “, contó Ortega.