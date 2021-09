México.- La actriz Olivia Collins hizo pasar un incómodo momento a Germán Ortega, cuando en plena puesta en escena del “Tenorio Cómico”, se negó a besarlo en la boca.

El momento fue compartido por Daniel Bisogno, en el mismo programa, pues él lo vivió de cerca. Explicó que Collins reemplazó a Maribel Guardia por unos días.

Bisogno platicó que al final de la obra, sale Germán Ortega quién hace el personaje de ‘Igor’ junto a su hermano Freddy que interpreta a ‘Frankenstein’, en esa escena Maribel Guardia le da un beso a Germán, pero Olivia Collins se negó a hacer esta escena.

Germán improvisó algo luego del incómodo desplante que tuvo Olivia con él, además tuvieron que quitar esa parte de la obra en las siguientes funciones de este fin de semana.

Bisogno y sus compañeros conductores de “Ventaneando” se indignaron por tal acción de la actriz Olivia Collins, pues lo consideraron una falta de profesionalismo puesto que ella sabía del beso con Germán, pues fue algo qué ensayo previo a la gran presentación.

Es un acto de falta de profesionalismo absolutamente, vio la obra varias veces y la ensayó (en el ensayo) no hubo necesidad (del beso) porque estás marcando un ensayo donde no hay público, pero cuando estás haciendo la función, la tienes que hacer cómo es. Antes de aceptar el personaje dices ‘yo no doy besos’ y ya sabes si la contratas o no”, finalizó el conductor de “Ventaneando”.