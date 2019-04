Omar Chaparro es amenazado de muerte para que no interprete a Pedro Infante

Michoacán.- Hace un par de semanas se destapó el cartel del filme “Como caído del Cielo”, donde Omar Chaparro interpretará a Pedro Infante.

Aunque cuando se dio a conocer que sería el actor y conductor quien daría vida a una de las más grandes estrellas de la Época de Oro del Cine Mexicano, hubo opiniones encontradas, Chaparro nunca se imaginó hasta donde llegarían las críticas negativas.

Y es que en un principio hubo bromas inocentes como que en Facebook se convocara a una marcha para que el intérprete no encarnara a Infante. No obstante, Chaparro confesó que ha recibido amenazas de muerte para que no desarrolle el nuevo papel.

Omar Chaparro interpretará a Pedro Infante en un nuevo filme de Netflix.

Dijo que ha recibido llamadas de personas que le desean que muera al interpretar la escena del trágico accidente aéreo en el que el ícono mexicano perdió la vida.