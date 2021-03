Laura Pausini va por su primer premio Oscar

Laura Pausini busca su primer Oscar con su canción "Io Si”.

Estados Unidos.- La cantante Laura Pausini logró este lunes su primera nominación a los Oscar gracias a su canción “Io Si”.

El tema de la italiana está nominado en la categoría de Mejor Canción Original por la película “La vita davanti a sé”, que en inglés se titula “The life ahead”, protagonizada por Sophia Loren.

La canciónya le valió aun, pues en la más reciente entrega de estos premios, el pasado 28 de febrero, ganó en la categoría de Mejor Canción Original.

Este lunes por la mañana se anunciaron a los nominados para la edición número 93 de los Premios Oscar.

La cantante italiana publicó en Instagram que aún no podía creer la noticia de su nominación.

"Todavía no lo creo. Poder ser parte de un proyecto tan especial como “The Life Ahead” con #EdoardoPonti y #SophiaLoren fue para mí uno de los mayores regalos que me puede dar la vida", escribió la cantante en Instagram junto a una foto de su nominación.

Saber que estoy nominada a un Oscar está más allá de cualquier deseo o expectativa que pudiera soñar", expresó Pausini.

Pausini se enfrentará en la competencia por el Oscar a “Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, con música de H.E.R. y Dernst Emile II y letra de H.E.R. y Tiara Thomas; “Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7”, con música de Daniel Pemberton y letra de Daniel Pemberton y Celeste Waite; “Husavik” de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” , compuesta por Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson; y “Speak Now” de “One Night in Miami”, con música y letra de Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth.

Esta nueva nominación me remueve más que nunca a nivel emocional porque también es muy importante para nuestro país y para la cultura italiana”, dijo la italiana

¿De qué va?

“La vita davanti a sé” muestra a a Madame Rosa, interpretada por Sophia Loren, una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido, Momo, a quien acoge luego de que éste le roba.

La canción de Pausini es el tema de la película "The life ahead", protagonizada por Sophia Loren. Foto: IMDB

La cinta fue dirigida por el hijo de Sophia Loren, Edoardo Ponti, y actualmente está disponible en Netflix.

Aquí las nominadas contra las que compite Pausini:

Mejor Canción Original

“Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, “Hear My Voice” de “The Trial of the Chicago 7”; “Husavik” de “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”; “Io Sì” de “La Vita Davanti a Se”; “Speak Now” de “One Night in Miami”.