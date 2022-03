Candidatas a canción original serán parte de la edición 94 de Los Óscar 2022

Los Ángeles, Cal.- La música es un ingrediente central en aquellas películas que traspasan el umbral de lo común y que perduran para convertirse en himnos.

Es el caso del premio a Logro en Canción Original, que año a año destaca a esos temas que son una inmediata referencia a esas películas que siempre se recuerdan.

Las canciones nominadas de esta temporada serán parte de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar de este domingo 27 de marzo .

Las canciones serán parte importante de esta edición. Foto: Facebook.

La cobertura de TNT comenzará a las 4:30 de la tarde con el pre-show Punto de Encuentro, que contará la presencia en la alfombra roja de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, y en el estudio con los datos e informaciones de Gerudito, Heisel Mora, Anaís Castro y Ana Serradilla.

La entrega musical tendrá las participaciones de Beyoncé, Billie Eilish y FINNEAS, Reba McEntire y Sebastián Yatra, quienes interpretarán las canciones nominadas a Logro en Canción Original mientras esperan el minuto en que uno de ellos suba al escenario para recibir la codiciada estatuilla dorada.

Hay nerviosismo por el Óscar. Foto: Facebook

Las canciones nominadas de este año son:

Be Alive (Richard King)

Letra y Música: DIXSON y Beyoncé Knowles-Carter

Interprete: Beyoncé

- Dos Oruguitas (Encanto)

Letra y Música: Lin-Manuel Miranda

Interprete: Sebastián Yatra

- Down To Joy (Belfast)

Letra y Música: Van Morrison

Interprete: Van Morrison

- No Time To Die (No Time To Die)

Letra y Música: Billie Eilish y Finneas O’Connell

Interprete: Billie Eilish y FINNEAS

- Somehow You Do (Four Good Days)

Letra y Música: Diane Warren

Interprete: Reba McEntire

Los premios de la Academia se celebrarán nuevamente en el Dolby Theatre de Los Ángeles y en esta oportunidad contará por primera vez con tres presentadoras mujeres. Las anfitrionas de la gala serán las actrices Regina Hall y Wanda Sykes, junto a la intérprete, productora y guionista Amy Schumer.