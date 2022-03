Coda: Señales del Corazón

Premios: Película, Guión Adaptado y Actor de Reparto (Troy Kotsur)

Dónde ver: Amazon Prime Video

Actores: Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Eugenio Derbez

Ruby es el único miembro oyente de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano para mantener a flote el negocio pesquero. Un día, Ruby descubre su pasión por el canto. Su entusiasta profesor la anima a entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a decidir, sus pasión o su familia.

"Coda: Señales del Corazón".

El Poder del Perro

Premio: Director

Dónde ver: Netflix

Actores: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee

Montana, 1925. Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es impetuoso y cruel, mientras George es impasible y amable. Cuando George se casa con una viuda del pueblo, Rose, Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada y a su su hijo, el sensible Peter.

"El Poder del Perro".

King Richard

Premio: Actor (Will Smith)

Dónde ver: HBO Max

Actores: Will Smith, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Saniyya Sidney, Demi Singleton

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible que ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos: Venus y Serena Williams, iconos del tenis.

"King Richard".

West Side Story

Premio: Actriz de Reparto (Ariana DeBose)

Dónde ver: Disney+

Actores: Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose, Rita Moreno

Los adolescentes Tony y María, a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran en Nueva York en la década de los 50. Nueva versión del legendario musical “West Side Story”.

"West Side Story".

The Eyes of Tammy Faye

Premios: Actriz (Jessica Chastain) y Maquillaje y Peinado

Dónde ver: Próximamente en cines

Actores: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D'Onofrio, Cherry Jones

Biopic del ascenso, caída y redención de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker. En los años 70 y 80, Tammy Faye y su marido, Jim Bakker, pusieron en pie la red de cadenas religiosas más grande del mundo.

"The Eyes of Tammy Faye".

Belfast

Premio: Guión Original

Dónde ver: Actualmente en cines

Jude Hill, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds

Drama ambientado en la tumultuosa Irlanda del Norte de finales de los años 60. Sigue al pequeño Buddy mientras crece en un ambiente de lucha obrera, cambios culturales, odio interreligioso y violencia sectaria.

"Belfast".

Encanto

Premio: Película Animada

Dónde ver: Disney+

Cuenta la historia de los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a los niños de la familia un don único, desde la súperfuerza hasta el poder de curar... Pero se olvidó de un miembro de la familia: Mirabel.

"Encanto".

Drive my car

Premio: Película Internacional

Dónde ver: MUBI (A partir del 1 de abril)

Actores: Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Sonia Yuan

Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, acepta montar la obra "Tío Vania" en Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, con quien mantendrá conversaciones sinceras para enfrentar su pasado.

"Drive my car".

Summer of Soul

Premio: Documental

Dónde ver: Star Plus

Personajes: Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, Abbey Lincoln, Mahalia Jackson

Explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en los Estados Unidos en 1969. En él se rindió homenaje a la cultura y música afroamericana, además de promover el 'black pride' y la unidad entre personas de una misma raza.

"Summer of Soul".

Dune

Premios: Fotografía, Edición, Banda Sonora, Diseño de Producción, Sonido, Efectos Visuales

Dónde ver: HBO Max

Actores: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem

En el Año 10191 el desértico planeta Arrakis, feudo de la familia Harkonnen, queda en manos de la Casa de los Atreides. El duque Leto, la dama Jessica y el hijo de ambos, Paul Atreides, llegan a Arrakis para mantener el buen nombre de su casa, pero se verán envueltos en engaños que les llevará a cuestionar su confianza entre sus más allegados.

"Dune".

Cruella

Premio: Vestuario

Dónde ver: Disney+

Actores: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, John McCrea

Londres, años 70. Decidida a convertirse en una exitosa diseñadora de moda, Estella se asocia con un par de ladrones para sobrevivir. Pero cuando su talento llama la atención de la legendaria diseñadora, la Baronesa von Hellman, asume su lado malvado.

"Cruella".

No time to die

Premio: Canción Original

Dónde ver: Amazon Prime Video

Actores: Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes

Bond ha dejado el servicio secreto y disfruta su vida en Jamaica. Pero su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece para rescatar a un científico secuestrado.

"No time to die".

The Windshield Wiper

Premio: Corto Animado

Dónde ver: YouTube

En el interior de un café, después del almuerzo y mientras fuma un paquete de cigarrillos, un hombre de mediana edad se hace a sí mismo y al público la pregunta: ¿Qué es el amor?

"The Windshield Wiper".

The Queen of Basketball

Premio: Corto Documental

Dónde ver: Youtube de The New York Times

Es una de las mejores jugadoras de baloncesto vivas. 3 trofeos nacionales. Marcó la primera canasta en el baloncesto olímpico femenino en los Juegos Olímpicos del 76. Fue elegida para la NBA. Pero, ¿has oído hablar alguna vez de Lucy Harris?

"The Queen of Basketball".

The Long Goodbye

Premio: Corto Live-Action

Dónde ver: Filmin

