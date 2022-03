Oscar 2022: Estos famosos estarán en backstage de la 94 edición de los Premios de la Academia

Miami.- La 94 entrega de los Premios Oscar está a la vuelta de la esquina y grandes estrellas y celebridades de la industria del cine, serán las encargadas de estar tras bambalinas del prestigioso evento.

La ceremonia será transmitida el próximo domingo 27 de marzo, a las 6 de la tarde por TNT y TNT Series con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento, con la conducción de Mónica Rincón y Viviana Encina.

La cobertura de TNT comenzará a las 4:30 de la tarde, con el pre-show: “Punto de Encuentro”, que contará con la presencia en la alfombra roja de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.

Oscars 2022. Foto: ESPECIAL

Los premios de la Academia tendrán como sede el Dolby Theatre de Los Ángeles y tendrá por primera vez a tres mujeres en el rol de anfitrionas de la velada: las actrices Regina Hall y Wanda Sykes, y a la intérprete, productora y guionista Amy Schumer.

Los Oscar regresan a su modo presencial. Foto: Especial

Junto a ellas, la Academia anunció a los presentadores que colaborarán con la entrega de los distintos premios, tarea que este año tendrá como protagonistas a Halle Bailey, Ruth E. Carter, Sean “Diddy” Combs, Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, Lady Gaga, Woody Harrelson, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lily James, Daniel Kaluuya, Zoë Kravitz, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Shawn Mendes, Lupita Nyong’o, Rosie Perez, Tyler Perry, Chris Rock, Trace Ellis Ross, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta y Yuh-Jung Youn.

Este año, The Power of the Dog consiguió la mayor cantidad de nominaciones (12), seguida por Dune (10), Belfast (7) y West Side Story (7).