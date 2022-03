Hollywood.- Venus y Serena Williams abrieron la entrega número 94 de los Premios Oscar desde el Dolby Theatre para presentar a Beyoncé y su gran interpretación del tema "Be Alive" nominada por la película El Método Williams.

Pero antes siquiera de que comenzara la gala, ya se conocían a los primeros ganadores de un Oscar en este 2022, y es que la Academia pre-grabó ocho de las categorías de los Oscar: Cortometraje Documental, Montaje, Maquillaje/Peinado, Sonido, Banda Sonora Original, Diseño de Producción, Cortometraje y Cortometraje Animado.

Beyoncé abrió la gala de los Premios Oscar 2022 con su interpretación del tema nominado 'Be Alive'. Foto: Especial

Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, las anfitrionas de esta entrega de los Premios Oscar, bromearon con que en esta ocasión tres mujeres serían las conductoras de la gala, debido a que así salía más barato que un solo hombre como host, haciendo referencia a la lucha que han hecho evidente debido a la desigualdad en los salarios en Hollywood por género.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Dune comenzó a tomar la delantera al llevarse las primeras cuatro estatuillas en Mejor Montaje, Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Sonido una hora antes de la transmisión, y una vez que inició la gala, también se llevó el premio a Mejor Fotografía, el cual fue presentado por Wesley Snipes. Rosie Pérez y Woody Harrelson.

La protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, sumó un Oscar más, pues se alzó con la estatuilla en la categoría de Mejores Efectos Visuales, y aunque oficialmente solo fueron nombrados Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer, en este equipo trabajó la mexicana Ivel Hernández Martínez.

Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, las conductoras de los Oscar 2022. Foto: Twitter

Premios Oscar 2022: Lista de nominados y ganadores

MEJOR PELÍCULA

Belfast

CODA

No Mires Arriba

Drive My Car

Dune

El Método Williams

Licorice Pizza

El Callejón de las Almas Perdidas

El Poder del Perro

West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh - Belfast

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - El Poder del Perro

Steven Spielberg - West Side Story

MEJOR ACTOR

Javier Bardem - Ser los Ricardo

Benedict Cumberbatch - El Poder del Perro

Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom!

Will Smith - El Método Williams

Denzel Washington - La Tragedia de Macbeth

MEJOR ACTRIZ

Jessica Chastain - Los Ojos De Tammy Faye

Penélope Cruz - Madres Paralelas

Nicole Kidman - Ser Los Ricardo

Olivia Colman - La Hija Oscura

Kristen Stewart - Spencer

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car

Flee

Fue la Mano de Dios

Lunana

La Peor Persona del Mundo

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Jessie Buckley - La Hija Oscura

Ariana DeBose - West Side Story (ganadora)

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - El Poder del Perro

Aunjanue Ellis - El Método Williams

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Ciarán Hinds - Belfast

Troy Kotsur - CODA

Jesse Plemons - El Poder del Perro

J.K. Simmons - Ser los Ricardo

Kodi Smith-McPhee - El Poder del Perro

MEJOR CORTO ANIMADO

El limpiaparabrisas (ganador)

Affairs Of The Art

Bestia

Box ballet

Robin Robin

MEJOR CORTO

The Dress

Ala kachuu

The Long Goodbye (ganador)

On My Mind

Please Hold

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto (ganadora)

Flee

La Familia Mitchell contra las Máquinas

Raya y El Último Dragón

Luca

MEJOR DOCUMENTAL

Ascensión

Attica

Flee

Summer of soul

Writing with fire

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Audible

Lead Me Home

3 Song For Benazir

The Queen Of Basketball (ganador)

When We Were Bullies

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be Alive - El Método Williams (Beyoncé y Dixson)

Dos Oruguitas - Encanto (Lin-Manuel Miranda)

No Time To Die - Sin Tiempo Para Morir (Billie Eilish y Finneas O'Connell)

Down to Joy - Belfast (Van Morrison)

Somehow You Do - Cuatro días más (Diane Warren)

MEJOR GUION ADAPTADO

CODA

Drive My Car

Dune

La Hija Oscura

El Poder del Perro

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dune (ganadora)

El Callejón de las Almas Perdidas

La Tragedia de Macbeth

West Side Story

El Poder del Perro

MEJORES EFECTOS VISUALES

Dune (ganadora)

Free Guy

Sin Tiempo para Morir

Shang Chi

Spider-man No Way Home

MEJOR SONIDO

Belfast

Dune (ganadora)

Sin Tiempo para Morir

El Poder del Perro

West Side Story

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

No Mires Arriba

Dune (ganadora)

Encanto

Madres Paralelas

El Poder del Perro

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Cruella

Cyrano

Dune

El Callejón de las Almas Perdidas

El Método Williams

MEJOR MAQUILLAJE/PEINADOS

El Rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los Ojos de Tammy Faye (ganadora)

La Casa Gucci

MEJOR MONTAJE

No Mires Arriba

Dune (ganadora)

El Método Williams

Tick, Tick... Boom!

El Poder del Perro

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dune (ganadora)

El Callejón de las Almas Perdidas

La Tragedia de Macbeth

West Side Story

El Poder del Perro