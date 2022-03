México.- Un día después de que Will Smith emitiera una disculpa pública por haberle pegado a Chris Rock en la gala de los premios Oscar 2022, su esposa, Jada Pinkett Smith salió a dar la cara sobre el incidente que se volvió viral.

La actriz de “The Matrix Resurrections” utilizó sus redes sociales para postear un breve mensaje, aunque sin hacer referencia directa de la polémica que este 27 de marzo causó el asombro de millones de televidentes en el mundo, así como a cientos de estrellas de Hollywood.

Asú lució Jada Pinkett Smith en la alfombra roja de los premios Oscar 2022./ Foto: Agencia AP

"Es hora de sanar. Y estoy aquí para eso", fueron las únicas palabras que la actriz dijo en su cuenta de Instagram.

El momento viral de los premios Oscar 2022 ocurrió en el escenario del Teatro Dolby este domingo cuando el comediante Chris Rock bromeó sobre Jada protagonizando “G.I. Jane 2” debido a su cabeza rapada. Rock se refirió a la película de 1997 “G.I. Jane”, en la que aparece Demi Moore con un look similar.

Demi Moore en una escena de la película "G.I. Jane" de 1997./ Foto: Google

En contexto, varios días antes de la ceremonia de los premios de cine más importantes, Jada Pinkett Smith publicó un mensaje en TikTok en el que hablaba de su cabeza calva.

La actriz sufre alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello, por lo que decidió raparse la cabeza el año pasado.

En el mensaje de TikTok, ella habla sobre la presión que solía sentir para que su cabello se viera bien, y la libertad que siente ahora que presume su look actual.

"Me gustaba mi cabello salvaje y rizado, pero nadie quería eso", dijo la actriz. "Tuve que aprender a tener el coraje de decir: 'No lo haré', por eso siento la libertad hoy. Me importa un carajo lo que la gente sienta o piense acerca de esta cabeza calva mía. Porque, ¿adivina qué? Me encanta".

Este es el mensaje que Jada Pinkett Smith publicó en Instagram el 29 de marzo de 2022./ Foto: Instagram

Chris Rock no sabía de alopecia de Jada Pinkett Smith

Varias personas cercanas a los premios Oscar 2022 aseguran que Rock desconocía de la alopecia que padece la actriz, por lo que podría justificarse su broma. Sin embargo, otros criticaron el chiste y aún más, la reacción de Will Smith.

"Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", reconoció Smith mediante un comunicado que aparece en sus redes sociales.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

A pesar de la disculpa pública de Will Smith, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas abrió una carpeta de investigación en su contra, y próximamente podría ser sancionado por su acción sobre el escenario del Teatro Dolby.

