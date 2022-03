Oscar 2022 en vivo hoy ¿Dónde ver la ceremonia en televisión y en línea?

Estados Unidos.- Estamos en cuenta regresiva para disfrutar de los Oscar 2022 en vivo hoy, por lo que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ya tiene todo listo para entregar sus codiciadas estatuillas a las mejores producciones que se estrenaron entre enero y diciembre del 2021.

El emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles será la sede para la edición 94 de los Oscar, en donde se llevará a cabo la gala en vivo y con el esperado regreso de la alfombra roja previo al evento, pero respetando todas las medidas sanitarias.

En México se podrá disfrutar de toda la transmisión en vivo a partir de las 18:00 horas, una hora más tarde, a las 19:00 horas, comenzará la entrega de premios Oscar, para concluir aproximadamente a las 22:00 horas.

Una vez más se respetará el formato de tres conductores, que esta edición serán: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, quienes invitarán al escenario a los actores que darán a conocer a los ganadores.

El show en vivo

La gala tiene programados espectáculos de primer nivel en los que se escucharán los sencillos nominados en la categoría a “Mejor Canción”.

Beyoncé Knowles-Carter - “Be Alive”, de la película King Richard.

Sebastián Yatra - “Dos Oruguitas", de la película Encanto.

Van Morrison - “Down to Joy” de la película Belfast.

Billie Eilish - “No Time to Die”, de la película 007: No Time To Die.

Reba McEntire - “Somehow You Do”, de la película Four Good Days.

Guillermo del Toro se perfila a ganar varias estatuillas con ‘El callejón de las almas perdidas’. Foto: Especial.

Las favoritas para Mejor Película

Son diez las cintas nominadas a “Mejor Película”, y son las siguientes:

Belfast, de Kenneth Branagh.

El poder del perro, de Jane Campion.

Duna, de Denis Villeneuve.

Amor sin barreras, de Steven Spielberg.

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson.

CODA: Señales del corazón, de Sian Heder.

Rey Richard: Una familia ganadora, de Reinaldo Marcus Green.

No miren arriba, de Adam McKay.

Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi.

El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro.

La categoría de película favorita del público

Se trata de un premio especial en el que los fans seleccionan a las películas nominadas, a través de una página en Internet y la votación se lleva a cabo en Twitter, donde podrían elegir cualquier película, incluso si no estaba nominada en ninguna categoría. Las nominadas son:

Spider-Man: No Way Home

Cenicienta

Dune

The Power of the Dog

Sing 2

Tick, Tick…Boom!

Minamata

Maligno

Army of the Dead

The Suicide Squad

Las emisiones comienzan a las 5pm con el análisis de los mejores looks de la Alfombra Roja. Foto: Especial.

¿Dónde ver la transmisión del Oscar 2022 en vivo hoy?

La premiación se puede seguir a través de las redes sociales de la Academia. En México, se puede ver en varios canales de YouTube, como el canal oficial de TNT, y también se puede disfrutar en televisión, a través de los canales:

En TV Abierta: en el canal 7 de Tv Azteca, a partir de las 17:00 horas.

En TV de paga: hay dos opciones, TNT o E!, a partir de las 17:00 horas.

También plataformas como Claro Tv y Movistar Plus+, harán la transmisión en vivo de toda la ceremonia, sólo para usuarios suscritos.

