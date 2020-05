Oscar Burgos, ex de Karla Panini, rompe el silencio y habla sobre audio de Karla Luna

México.- Luego de que este fin de semana se difundiera un audio de Karla Luna, en el cual acusó a su amiga de traicionarla y robarle a su marido, el exesposo de Karla Panini, Oscar Burgos habló sobre la polémica.

Hace unos días, la familia de la fallecida comediante publicó un audio grabado en el 2014, en el cual ésta le reclamó a su ex amiga por haber destruido su matrimonio con Américo Garza y sobre cuestiones económicas del show que ambas protagonizaban, “Las Lavanderas”.

Saben bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara... Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio; le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas, ellas no se podían defender. Y estoy casi segura que le mentiste a Américo al decirle que yo me metí con alguien de San Pedro”, expresó Luna.