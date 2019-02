Oscar a Mejor Película Animada: en memoria de Stan Lee

Con el Oscar a la Mejor Película Animada, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" venció a sus fuertes rivales: “Incredibles 2”, “Isle of Dogs”, “Mirai” y “Ralph Breaks the Internet”.

Los fans de Marvel celebran el triunfo de este filme que muestra a varios Spider Man, además de Peter Parker, entre los que resalta Miles Morales, un joven de ascendencia latina.

Cabe resaltar que más de veinte mexicanos trabajaron en "Spider-Man: Into the Spider-Verse", uno de ellos fue el actor Joaquín Cosío, quien prestó su voz, tanto en inglés como en español, al villano Escorpión.

Pero nada más emotivo en la película que ver uno de los últimos cameos de Stan Lee, legendario creador de los personajes más famosos de Marvel.

El creativo aparece en su versión animada gracias a una estupenda escena en la que le vende a Miles -en pleno proceso de aceptación del manto de Spider-Man- un traje barato de Spidey.

Aunque la cinta está llena de referencias a Lee, existe una aparición fugaz que solo puede verse cuando la película se reproduce cuadro por cuadro durante un momento en el que Morales, ya usando su traje definitivo de Spidey, pasa al lado del metro de Nueva York.

Solo así es posible ver un frame de Lee haciendo la mano como si fuera a disparar teleraña. Esa era una de las poses favoritas de Lee, como puede constatarlo infinidad de fotos que hay de él en internet, ya que Spider Man fue el primer superhéroe en solitario que lanzó con éxito, en la década de los 60.

Stan Lee murió el 12 de noviembre de 2018 a los 95 años.