México.- El polémico chef Adrián Herrera, quien fue despedido sin aviso del reality MasterChef México de TV Azteca, se llevó un buen susto en sus vacaciones de Semana Santa, y es que se enfrentó a un gran oso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el chef Herrera publicó un par de videos en los que muestra a 'Yogi', un enorme oso negro quien posó sin problema para las imágenes.

El oso 'Yogi' sorprendió al chef Herrera en sus vacaciones. Foto: Captura de video

"OSO. Pasando tranquilos y relajados días de vacaciones acá en Chipinque. Y claro, con oso incluido. El ejemplar en cuestión se llama 'Yogi'; es un oso bien conocido en el parque. No hace nada. Merodea por ahí, husmeando y volteando los botes de basura. Cuando lo ves te acojona -es grande-, pero no es un pu... grizzly. Tampoco es un peluche: es un animal salvaje, no hay que olvidarlo. #osonegro", escribió el chef en su Instagram junto al video.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Oye amigo, voltea, mira para el face", se escucha decir al exjuez de MasterChef México, mientras graba al oso quien escarba entre la basura.

El chef Herrera eligió para sus vacaciones Chipinque, en San Pedro Garza García, Nuevo León, un lugar donde es habitual ver osos sueltos, que aunque está acostumbrados a los humanos, no dejan de ser salvajes, por lo que las autoridades de protección animal los tienen identificados y controlan la zona.

El famoso chef compartió varias fotografías de sus días en Chinipique. "LA MONTAÑA. Algunas escenas del parque Chipinque, en Monterrey. 1-La sierra, imponente, con su flora bien estructurada. Caminos y veredas nos llevan por un recorrido de sensaciones, ruidos, aromas, destellos de luz, brisas y silencios. 2-Huellas. Oso, puma, venado, coatíes, ardillas, cacomixtles, aves, insectos. Viven en una simbiosis muy compleja cuyo equilibrio es fácil de romper", compartió junto a las imágenes.

Adrián Herrera además aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a sus casi 500 mil seguidores.

"Los parques nacionales y reservas protegidas NO son parques de esparcimiento urbanos. Nuestra presencia en estos lugares debe ser del más bajo impacto posible. Nuestro ecosistema es muy distinto a los ecosistemas naturales, no hay que fastidiarlos", escribió.