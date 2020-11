¡Otra baja más en ‘Hoy’! Galilea Montijo deja el programa, tiene COVID-19

Galilea Montijo confirmó que tiene coronavirus COVID-19.

Andrea Escalona, Andrea Rodríguez y Lambda García también están enfermos de coronavirus.

Apenas hace unos días Galilea Montijo convivió con otras personas sin tomar medidas sanitarias.

CDMX.- Las malas noticias no dejan de llegar a “Hoy” de Televisa, pues cuando aún se recuperan del fallecimiento de quien fuera su productora, Magda Rodríguez; Galilea Montijo confirmó que está enferma de coronavirus por lo que dejará el programa por un tiempo.

La mañana del domingo 1 de noviembre, los conductores del matutino recibieron una desgarradora noticia: su productora y madre de Andrea Escalona, una de sus compañeras, Magda Rodríguez falleció repentinamente.

Los conductores quedaron devastados, pero aún así cumplieron una de las peticiones que Magda hubiera querido: el show continuó y el lunes 2 de noviembre, todos los conductores y algunos antiguos, como “El Burro” Van Rankin volvieron al foro para realizar un homenaje póstumo a su jefa.

Foco de infección

Pero esa no era la única mala noticia que les esperaba, pues su nueva productora Andrea Rodríguez, hermana de Magda, y Andrea Escalona dieron positivo a coronavirus COVID-19.

Estos contagios prendieron las alarmas en Televisa, pues la mayoría de los conductores del matutino habían estado muy cerca de ellas y las abrazaron por su lamentable pérdida.

Galilea Montijo tiene coronavirus

El primero en dar positivo a coronavirus tras estar en “Hoy” fue Albertano y luego le siguieron Lambda García y “El Capi” Albores, pero este jueves se confirmó que Galilea Montijo también tiene coronavirus COVID-19.

A través de sus historias de Instagram, la conductora señaló que luego de los contagios de sus compañeros, se aisló y aunque no ha presentado ningún síntoma, se realizó la prueba por seguridad y hace unas horas le confirmaron que salió positiva.

Asimismo, señaló que debido a ello y para evitar esparcir más el virus, dejará el programa por unos días.

Hola a todos. los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de Covid resultó positiva. Gracias a Dios en casa estamos bien”, escribió a sus seguidores.

¿Contagió a más conductores?

Ante la noticia, televidentes se preguntan si alguno otro de los conductores se encuentra enfermo, pues apenas el miércoles Montijo estuvo en la emisión junto a Andrea Legarreta, Pedro Prieto y Paul Stanley, además de que convivió con invitados como Fey, “El Coque” Muñiz, Marlene Favela y Martha Figueroa, entre otros.

Además, según la periodista Angélica Palacios, ejecutivos de Televisa analizan qué sucederá con el programa, pues al parecer el foro ya es un foco de infección y no solo está en riesgo la salud de los presentadores, sino de todo el equipo técnico que está detrás.

Los ejecutivos están visualizando qué pasará con el programa. Está en riesgo latente todo el personal. Hay muchos colaboradores a la que ahorita les dieron la información que se deben volver a hacer la prueba. El programa es un foco de infección”, dijo.

Preocupa salud de Andrea Legarreta

Asimismo, los seguidores de “Hoy” mostraron en redes sociales su preocupación porque Andrea Legareta pueda contagiarse otra vez.

La primera de las conductoras del matutino en dar positivo al virus fue Legarreta, quien afortunadamente ya superó la enfermedad pero el COVID-19 se le agravó tanto que enfermó de neumonía y tuvo que ser llevada al hospital. La conductora no informó si desarrolló anticuerpos o no, por lo que sus seguidores temen que ante la ola de contagios en el matutino, ella podría enfermar de nuevo y esta vez su cuerpo no lo resista.

Aún se espera que Televisa o alguno de los presentadores informe sobre qué pasará con el programa, si continuarán grabando en los foros o se realizará remotamente como al inicio de la contingencia.