Otro escándalo en la familia Kardashian: Kylie Jenner acusa a Travis Scott de serle infiel

Después de que se hiciera público la infidelidad de Tristan Thompson hacia Khloé con Jordyn Woods, la mejor amiga de su hermana menor Kylie Jenner, otro escándalo acecha a la familia Kardashian al filtrarse rumores sobre una supuesta infidelidad de Travis Scott hacia Kylie Jenner.

De acuerdo con información al portal de noticias Hola, estos rumores salieron después de que el rapero informara que se había visto obligado a posponer su concierto en la ciudad de Nueva York porque estaba enfermo.

Lamento no poder actuar esta noche. No me siento bien. Lo reprogramamos al 10 de marzo, todos los billetes son válidos. Nos vemos pronto", escribió Travis en su cuenta de Twitter.