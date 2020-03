Otro golpe para Rocío Sánchez Azuara, recibe lamentable noticia

México.- En septiembre pasado, la conductora Rocío Sánchez Azuara recibió el primer golpe más fuerte de su vida, perder a su hija Daniela, lo que la llevó a un profundo duelo. Ahora recibió otra lamentable noticia, el programa que ella conduce por Unicable sale del aire.

Ella misma anunció el fallecimiento de su hija Daniela Santiago Sánchez a través de sus redes sociales. La joven llevaba varias semanas hospitalizada debido a complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico, enfermedad que padeció por 20 años y que afectó su salud.

Según el polémico periodista de espectáculos, Alex Kaffie, la lamentable noticia de que su programa ‘La 3ra. en Discordia’ sale del aire tomó por sorpresa a la conductora.

La mala noticia la recibió el jueves pasado justo minutos antes de comenzar a grabar el programa que pasa por Unicable. Ella y su equipo se encontraban listos para iniciar la grabación, sin embargo, Alexis Núñez (productor de La 3ra en Discordia) dijo: ‘Televisa me acaba en este momento de avisar que paremos las grabaciones porque salimos del aire’”.

Alex Kaffie agregó que como el que paga manda, la grabación fue cancelada.

No sé exactamente en qué fecha finaliza ‘La 3ra. en Discordia’, pero calculo por el colchón (entiéndase programas sin estrenar) que tiene la producción que va a ser en quince días. Lamento, principalmente por Rocío Sánchez Azuara que no hace mucho perdió a su hija –y según sus propias palabras “el trabajo me ayuda a salir adelante tras la muerte de Daniela”– que el programa se acabe”.