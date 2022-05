Otto Sirgo recuerda cómo era Amber Heard cuando fue novia de Valentino Lanús

Ciudad de México.- Johnny Depp y Amber Heard continúan en el ojo del huracán al estar en pleno pleito legal, encerrados en los juzgados y los ojos puestos encima de todo el mundo, por lo que varios fans mexicanos recordaron cuando la actriz estuvo saliendo con el mexicano Valentino Lanus, en aquel tiempo cuando él era un cotizado galán de telenovelas.

En este sentido, uno de los famosos que convivió con ellos cuando tuvieron una relación amorosa fue Otto Sirgo quien recordó cómo fue aquella etapa.

El primer actor relató durante una entrevista con el programa Ventaneando cómo conoció a la estrella de Hollywood, ya que solía venir a México a ver a Lanús y coincidieron cuando Valentino y Otto fueron compañeros en la telenovela “Amar sin límites”.

Valentino Lanus tuvo una relación amorosa con Amber Heard en el 2006. Foto: Especial.

“Fue hace varios años... Amber había venido a visitar a Valentino a México, Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales, era una casa en Cocoyoc, y mientras Valentino estaba grabando y yo no, me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol, Amber llegaba, hacía lo mismo y empezábamos a platicar… la verdad nos llevábamos muy bien”, relató.

Además, el actor de teatro y televisión reveló una anécdota que sucedió en el año 2006, una vez que el productor del melodrama, Ignacio Alarcón, decidió tomar una pausa en las grabaciones y aprovechó para viajar a San Miguel de Allende y ver si todo marchaba bien en su restaurante “La Toscana”.

“De pronto hubo un parón en la novela por unas vacaciones o algo así y yo me fui a San Miguel para ver a Maleni (su esposa) para ver cómo iba el negocio y me cayeron (Valentino y Amber), me cayeron a comer aquí en el restaurante y ahí estuvimos”, contó Otto.

El actor asegura desconocer el carácter de Amber y todo lo que se dice de ella Foto: Especial.

En este proceso legal contra Depp, están surgiendo varios testimonios en contra de Heard que señalan que, en el matrimonio que tuvo con el actor, en varias ocasiones ella se tornó violenta con él.

Por lo que se le cuestionó a Sirgo sobre el carácter de Amber y dio su opinión basada en el corto tiempo que conoció a la actriz. “En aquel momento era una chica muy agradable, muy normal, platicábamos mucho porque estaba aprendiéndose un guión porque iba a filmar un capítulo… Por lo que yo leo del juicio y de todo lo que hace, pues no es la misma Amber que yo conocí, la verdad”, aseguró.

ebecerril@am.com.mx