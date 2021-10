México.- Ozuna sufrió la censura de Instagram por una foto que publicó en su perfil de esta red social junto a su esposa Taina Marie Meléndez, pues la pareja estaba semidesnuda en el baño y ella, haciendo sus necesidades.

La imagen de Ozuna que no le pareció a Instagram, fue subida el 10 de octubre , y horas después, la red social le avisó al intérprete de reggaetón que su publicación infringe las normas comunitarias sobre acoso o bullying.

Luego de que Instagram eliminó la foto de Ozuna por violar sus “normas”, el cantante volvió a publicarla con el mensaje: “Si no se van a amar asi mejor no se amen”, desatando las risas de sus seguidores, quienes confirmaron que “eso es amor”.

Otros de los comentarios a la publicación de Ozuna, fueron más bien peticiones a Instagram para que no volviera a eliminar la imagen.

Fue así como el cantante y compositor de reggaetón, que además actuó en la película “Rápidos y Furiosos 9” se volvió tendencia en las redes sociales.

La foto original de Ozuna se encuentra en su perfil de Instagram y se puede ver aquí.

Ozuna se comprometió con Taina Marie Meléndez en 2020 después de 8 años de noviazgo.

La pareja ya forma una linda familia compuesta por ellos y sus hijos Sofía Ozuna Meléndez, quien nació en el año 2013 y Juan Andrés Ozuna Meléndez, quien llegó al mundo en 2016.

En entrevistas anteriores, Ozuna se ha referido a su esposa y a su familia como el pilar de su vida, y que en algún momento fue su "salvación".

Hemos estado juntos en altas y bajas. Yo trabajo para mis hijos y mi esposa. Quienes me aman en cualquier circunstancia. Nunca me han abandonado. Cuando yo no tenía nada, ahora que yo tengo, le doy gracias a ellos que me recogieron prácticamente de la calle. Yo andaba por ahí dando vueltas, tratando de sobrevivir”, reveló Ozuna en una entrevista reciente.