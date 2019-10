PETA recrimina a Justin Beiber por comprar gatos exóticos

Estados Unidos.- Justin Bieber volvió a estar en el punto de mira de la PETA. La organización que lucha por los derechos de los animales ha criticado al cantante por haberse comprado dos gatos exóticos por el valor de 35 mil dólares y presumir de ellos en sus redes sociales.

Bieber, que el pasado lunes se casó por segunda vez con la modelo Hailey Baldwin, compró los pequeños animales este verano por 20 mil y 15 mil dólares cada uno en Select Exotics, un criadero con sede en Illinois.

Los felinos, con un gran parecido al lince, son de una raza llamada Savannah, que proviene de un cruce entre un gato doméstico y un serval africano. Esta raza es legal en California, donde reside el cantante junto a su esposa, pero no lo es en la mayoría de estados de Estados Unidos

Sushi y Tuna, como ha nombrado Bieber a sus nuevas mascotas, tienen su propia cuenta de Instagram y ya acumulan casi 300.000 seguidores.

Además, tras la crítica de PETA, el cantante respondió que se preocupara por “problemas reales”.

PETA preocupense por problemas reales, como la caza furtiva y la brutalidad animal. Me están criticando porque yo quiero un tipo específico de gato? No me criticaron igual cuando tuve a mi perro Oscar y él no fue adoptado… ¿todas las mascotas que tengamos deben ser adoptadas? Yo pienso que la adopción ayuda pero también pienso que cada uno puede elegir y para eso existen los criaderos".