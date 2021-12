México.- Pablo Montero no sale de un escándalo para meterse en otro, pues apenas se está olvidando el lío en el que se metió al acudir a cantarle al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su cumpleaños, y ahora enfrenta otra polémica.

Y es que Carolina Van Wielink, con quien Pablo Montero tiene dos hijas, reveló que no se presentó a una audiencia; la ex del cantante contó que están en medio de un proceso legal por la custodia de las niñas Carolina y Daniela.

Carolina Van Wielink y Pablo Montero duraron siete años de casados, y aunque parecían una pareja muy enamorada, en 2018 terminaron la relación.

Sin embargo, la expareja tiene ya tiempo enfrascada en un conflicto, que incluso ha sido ventilado en redes sociales, donde han compartido pleitos hasta por un comedor.

Pero es Carolina quien declaró ante las cámaras de "Ventaneando" que las actitudes de Pablo Montero son porque celoso, pues ella ya tiene galán.

Este jueves 2 de diciembre, ambos tenían que acudir a a una audiencia para tratar diversos temas respecto a su familia, sin embargo solo Carolina acudió.

Pablo no se presentó, pero bueno, ahora sí que es un paso más y hay que esperar a ver qué pasa con la audiencia. Vino una licenciada de parte de él y dijo que se sentía muy mal", explicó Carolina.

La exesposa de Pablo Montero, reveló que son unas nueve demandas las que el cantante ha puesto en su contra, y ella también ha iniciado tres procesos contra él.

Nos íbamos a reunir por demandas, ahora si que son demandas que él me ha puesto para quitarme a las niñas, que soy una alcohólica y tontería y media", contó.

"Más que nada fue lo de la custodia, él está peleando la custodia de las niñas; se quiere quedar con ellas. Es una tontería, pero bueno, ¿qué te digo? Ahora si que lo conocen ustedes más que yo", dijo Carolina al reportero de TV Azteca.

La raíz de tanto pleito, según la propia Carolina, es que ella haya iniciado una relación con otro hombre, pues asegura que Pablo Montero está celoso.

Desde que yo empecé una relación, ya llevo más de dos años con esta relación, me ha demandado una y otra vez por tonterías", explicó Carolina.

"Hay como nueve procesos en mi contra. Yo tengo tres contra él; por horarios, que se ponga al corriente con la manutención y por agresiones de que no se meta a mi casa".

En una entrevista que hizo, dijo: ‘Yo no le quiero quitar a las niñas’, pero me demuestra otra cosa. Luego me amenaza, es mucho rollo, pero lo conocen más ustedes que yo".