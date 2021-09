VIDEO. ‘Respétame y a los demás’ Pablo Montero ‘explota’ contra Celia Lora

México.- El reality show “La Casa de los Famosos” de Telemundo, continúa dando de qué hablar por los fuertes enfrentamientos y sus polémicos integrantes; ahora fue Celia Lora quien volvió a protagonizar una fuerte pelea con Pablo Montero.

Hace unos días, Celia Lora se enfrentó con Anahí, ex integrante de Acapulco Shore, con quién protagonizó una discusión que provocó que muchos de los integrantes se molestaran por la manera en la que Celia trató Anahí, en especial Alicia Machado, con quien discutió debido a la forma de hablarle a su ex compañera Anahí.

La pelea entre Pablo Montero y Lora comenzó cuando Machado le confesó al cantante su molestia con la hija del líder del Tri, por su forma de hablar de otras personas a sus espaldas.

Yo no estoy hablando mal de ella, yo le dije a ella que era una arpía, en su cara, en su jeta, y no le hablo, no la soporto, no tengo nada qué hablar con ella, yo no sería amiga de ella fuera de aquí, no me interesa”, le dijo Alicia a su compañero Roberto Romano cuando este le pide ya no hablar de Celia.