México.- Pablo Montero por fin habló de la ocasión en que dejó plantado a Juan Osorio en la escena final de la serie “El Último Rey: El Hijo del Pueblo”, y reconoció su error diciendo que “somos humanos”.

La serie de Televisa que antes de Pablo Montero causó controversia porque no estuvo autorizada por la familia de Vicente Fernández, llegó a su fin hace unos días por el canal Las Estrellas.

Pablo Montero como Vicente Fernández para la serie de Televisa “El Último Rey: El Hijo del Pueblo”./ Foto: Facebook

La escena final que fue grabada en el Estadio Azteca provocó todo un caos en la producción de Televisa, ya que Pablo Montero no llegó a grabarla, dejando a Juan Osorio y al staff plantados.

Todo el equipo de la producción esperaba al intérprete de Chente en el inmueble que había sido rentado para escenificar el desenlace.

Por supuesto que Juan Osorio expresó su descontento públicamente y vinculó la ausencia del actor con problemas de alcoholismo, al grado de no querer saber ya nada de él.

Juan Osorio, productor de Televisa, en plena acción./ Foto: Instagram

Pablo Montero ofrece disculpa a Juan Osorio

A días de esa controversia que marcó los titulares de los medios de comunicación, ahora Pablo Montero concedió una entrevista a Agencia Reforma para explicar lo que sucedió.

"Estaba tronadísimo. Venía de una carga de trabajo muy fuerte. Me fui cuatro días a Nueva York a presentar la serie, luego llegué al rancho, estuve grabando dos días y me quedé a una comida, y al día siguiente tenía la escena.

"Estaba muy cansado, que no es excusa, nunca va a ser excusa. Siempre tienes que dar el máximo, y lo he dado, pero bueno, somos humanos, cometemos errores, pero lo importante es aceptarlo, expresarlo y trabajarlo, y en este caso, obviamente, a la persona indicada, que fue Juan", declaró el actor, de 47 años.

El artista se reunió con Osorio hace una semana y se disculpó por su comportamiento. El productor, quien reconoce su trabajo en la serie, le recomendó cuidarse tanto por él como por su mamá e hijas.

"Siempre, cuando tengo algún problema, pido ayuda profesional, y ahorita estoy enfocado, estoy haciendo mucho ejercicio, comiendo bien, durmiendo bien y preparando el lanzamiento de mi disco y mi gira, que empieza la próxima semana", dijo.

Pablo Montero con dos de sus hijos, por quienes ya está en terapia para superar sus problemas./ Foto: Facebook

Ya trata Pablo Montero su alcoholismo

En torno a las versiones de que tiene problemas de alcoholismo, Pablo Montero aceptó que debe cuidarse.

"Tengo que cuidarme mucho de eso, todo el mundo lo sabe. Si me doy un permiso, pues no es correcto, porque yo soy de las personas que no controlan eso, entonces no puedo hacerlo", admitió, en entrevista telefónica.

“Desde hace dos semanas estoy con una terapia muy importante y estoy muy bien, porque quiero estar bien yo. Quiero estar bien de salud, físicamente, para mis hijos, para mi madre, para la gente que me rodea, para mi trabajo, para todo”, admitió.

El intérprete, que iniciará la gira “Homenaje al Rey con Pablo Montero” y estrenará el sencillo "Árbol sin Hojas", aseguró que no es de los hombres que se esconden cuando tienen problemas.

También se prepara para regresar a los palenques después de la controvertida serie, basada en el libro de la escritora Olga Wornat. El 14 de julio se presentará en Reynosa; el 15, en Gómez Palacio; el 29, en Durango, y el 6 de agosto cantará en la Feria de Saltillo.

"Estoy en un momento muy importante de mi vida por este proyecto, que en Estados Unidos está en primer lugar (de audiencia), y tengo que agradecerle a Dios y hacer cosas que me ayuden, y hacer las cosas bien. Hay que aprovechar la salud", declaró.