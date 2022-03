México.- Pablo Montero sabía desde antes de que falleciera don Vicente Fernández que iba a interpretarlo en una serie para Televisa, explicó el abogado de la familia Fernández.

En entrevista para Ventaneando, Marco del Toro, abogado de los Fernández quien lleva el pleito contra Televisa debido a que realizaron una serie no autorizada sobre la vida de don Chente y usaron su nombre y marcas registradas, reveló que presentaron ante la autoridades evidencia sobre que la empresa comenzó a trabajar en la serie “El Último Rey” desde noviembre del año pasado, lo que los lleva a pensar que el libro escrito por Olga Wornat en el que está basada la serie, fue por encargo.

El abogado contó que luego de que Televisa no logró llegar a un acuerdo con Vicente Fernández para que les cediera los derechos para realizar la serie, amenazó con hacerla de cualquier forma.

Televisa, que no le pareció que (Vicente) tomara esa determinación, amenazó en aquella época que si no salía, que les cediera los derechos, lo haría de manera no autorizada… el primero de diciembre de 2021 sale el libro de Olga Wornat”, contó.