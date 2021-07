Pancho Barraza reaparece en VIDEO para tranquilizar a sus fans tras accidente

Luego de su exitosa presentación en la Feria de Verano León 2021 el pasado 16 de julio, Pancho Barraza encendió las alarmas por un aparatoso accidente que sufrió en la carretera de Nayarit, cuando regresaba a Mazatlán.

Pero ahora, Pancho Barraza decidió despreocupar a sus amigos y seguidores a través de un video que subió a su perfil, donde explica su actual estado de salud, luego del choque que ocurrió cuando él y sus músicos iban dormidos.

“Son tantos que se me ha dificultado contestarles a todos para que sepan que estoy bien, que mi niña está bien, estamos bien, o sea, bendito sea Dios. Hay un pequeño golpe aquí que me lo cubre el pelo y ya me hice una tomografía y estoy bien bendito sea Dios no tengo contusiones en la cabeza, fue solamente un golpe leve”, compartió Barraza, mientras mostraba la marca en su frente.