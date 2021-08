¿Julio está peleado con su papá Pancho Barraza? Esto dice el finalista de ‘Survivor México’

México.- Julio Barraza, quien se convirtió en el ganador tercer lugar del reality de TV Azteca "Survivor México", confesó si está peleado con su papá, el cantante del género regional Pancho Barraza, pues nunca se le oyó mencionarlo durante los 130 días que vivió la aventura en República Dominicana.

Este domingo fue la gran final de “Survivor México” y el cantante Julio Barraza quedó en tercer lugar del reality de TV Azteca, en el que Cyntia se llevó el segundo lugar y Pablo quedó como campeón.

Este martes, Pablo, Adianez y Julio Barraza acudieron como invitados al programa “Ventaneando” para contar sus experiencias en el reality de supervivencia en el que durante 130 días sufrieron las inclemencias del tiempo, pasaron hambre y se enfrentaron a difíciles retos y competencias.

Pero fue Julio Barraza quien acaparó la atención de los conductores del programa de espectáculos, pues no tardaron en preguntarle si estaba peleado con su papá, el cantante Pancho Barraza.

Pati Chapoy le preguntó si era cierta la información que no se llevaba bien con su papá y que ni le hablaba.

Es falsa, lo desmiento y siempre nos hemos llevado muy bien, me di cuenta que me apoyó muchísimo en esto de ‘Survivor’, y la verdad que estoy bien agradecido con él”, dijo Julio Barraza.

Explicó que no quería 'colgarse' de su nombre pues quería ser conocido por sus propios méritos.

No lo mencionaba porque no quería que de una u otra forma se malinterpretara que el estar mencionando el nombre de mi padre, porque sabemos que tiene un nombre muy fuerte, y yo quería demostrar por mí mismo antes que todo”, platicó el también cantante.

Sin embargo, dijo que cuando terminó el reality, ya que estuvo incomunicado durante 130 días en República Dominicana, se enteró del apoyo de su padre.

Ya que salimos me di cuenta que me apoyaba muchísimo, yo ya hablé con él y estamos súper bien”, expresó Julio.

Y es que el cantante del género regional pidió en sus redes sociales que votaran por su hijo, toda vez que el ganador de “Survivor México” se definió de acuerdo a la votación del público.

Sin embargo, ni todos los fans de Pancho Barraza lograron que Julio se convirtiera en campeón del reality de TV Azteca, pues obtuvo 1 millón 232 mil 454 votos, que lo colocó en tercer lugar, mientras que Cyntia González se quedó en el segundo sitio con 2 millones 880 mil 737 votos y Pablo Martí ganó los 2 millones de pesos al recibir 3 millones 457 mil 399 votos a su favor.

A Julio le preguntaron cómo estaba la salud de su papá, luego de que hace un mes se accidentó tras salir de su concierto en la Feria de Verano de León.

Yo no supe nada de eso, hoy me enteré, y hablé ayer con él y no me comentó nada, yo no sabía”, respondió Julio.