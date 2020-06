Pandemia reúne a elenco de ‘Rubí’ a través de videollamada, revelan secretos

México.- En encierro que se vive a causa de la pandemia del coronavirus fue aprovechado por el elenco de la telenovela de Televisa, ‘Rubí’, protagonizada en 2004 por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli, quienes se reunieron a través de videollamada y revelaron algunos secretos.

‘Rubí’ es una de las inolvidables telenovelas de Televisa protagonizada por la actriz Bárbara Mori. Aquel melodrama dio inicio en 2004, y desde su lanzamiento se convirtió en una de las favoritas.

La historia contó con un gran elenco entre ellos Ana Martín, Jacqueline Bracamontes, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli, Jan, Marlene Favela, y Luis Gatica, entre otros famosos, quienes mostraron a la audiencia inolvidables personajes.

A 15 años de su estreno en la pantalla chica, los actores sorprendieron a los usuarios con un inesperado reencuentro, pues a través de una reunión virtual realizaron una videollamada para dar a conocer algunos secretos del melodrama.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, el cantante y actor mexicano Jan invitó a Jacky Bracamontes, quien tuvo uno de los personajes favoritos en la telenovela.

La actriz y conductora del programa ‘Netas Divinas’ comenzó a recordar los momentos que vivió durante su participación en los certámenes de belleza, así como los personajes que realizó en algunas telenovelas, y no dudó en compartir la experiencia y los gratos recuerdos del melodrama ‘Rubí’.

Durante la videollamada, el cantante y actor celayense le mostró a la presentadora inolvidables fotografías de algunos de sus compañeros del elenco, pero además le tenía preparado una sorpresa, reunió a algunos actores luego de 16 años del estreno de la telenovela.

Sebastián Rulli fue el primero el saludar a sus colegas, posteriormente Bárbara Mori y Eduardo Santamarina también le enviaron buenos deseos a la conductora, pues desde que trabajaron en el proyecto, se convirtieron en buenos amigos.

Durante el encuentro, Jacky Bracamontes dio a conocer un secreto, reveló que Rulli fue el segundo actor con quien tuvo escenas de besos, y con Santamarina sus primeras escenas íntimas para el melodrama.

(Santamarina) No fue el primero que yo le tuviera que dar un beso en mi carrera artística, pero sí fue el primero con el que me tocó hacer una escena de las difíciles… el primero que me tocó fue Luis Roberto Guzmán y (Sebastián) Rulli, y ya después en Rubí fue Rulli como Héctor”, aclaró Bracamontes.