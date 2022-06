Paola Rojas confiesa que trabajó como botarga antes de la televisión

Ciudad de México.- Desde hace cuatro años que Paola Rojas forma parte del programa Netas Divinas, muchas han sido las confesiones que ha compartido, con las que sorprende a la audiencia, una de ellas se dio este fin de semana cuando dio detalles de su anterior trabajo.

La conductora titular del noticiero 'Al aire con Paola' reveló que en tiempos pasados y antes de la fama, trabajó como botarga en un antiguo y muy conocido parque de diversiones localizado en Tlalpan, en la Ciudad de México.

Yo me metía a las botargas y lo disfrutaba muchísimo. Trabajé en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura", comenzó.

Ante la mirada de sorpresa de sus compañeras, la periodista narró cómo fue su trabajo y resaltó que aunque disfrutaba realizar uno de sus primeros trabajos, el peso y el encierro de la botarga la hicieron padecer un poco.

"Las botargas pesan, las de ahora son más sofisticadas, pero las de ese tiempo no lo eran, entonces se concentraba mucho el olor a humanidad, era fuerte", contó.

La también voz principal del programa “¿Quién es la Máscara?” dejó en claro que en aquella época aún era menor de edad, por lo que básicamente su trabajo era bailar y jugar, aunque después también pudo ver cumplido uno de sus sueños.

Me volví entrenadora de delfines. Antes de llegar a eso, que era lo que yo quería, entrenar a Keiko que se convirtió en realidad, era muy chiquita y no tenía conciencia del cautiverio y todo lo que implica, en ese tiempo no había esa conciencia y yo tenía 17 años", explicó.