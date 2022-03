Paolita de 'Las Perdidas' no solo hace zapatos, también le entra a la cantada

León, Guanajuato.- Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’ quiere probar de todo, y ahora se lanzará como cantante de música electrónica.

Fue a través de redes sociales, que mostró sus intenciones de incursionar en el ambiente musical, ahora no solo hará zapatos, sino que también quiere diversificar su carrera.

Yo no canto, pero ahorita la tecnología hace que cantes, mi canción no va a ser pop, ni alada, mi canción va a ser de punchis, punchis y no les puedo decir más. Va a estar súper padre. Cuando me autoricen les voy a poner un pedacito, ahorita no puedo decir mucho, va a ser como ‘circuit’, para antro”, dijo en una transmisión en vivo.