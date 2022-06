Paolita Suárez, de ‘Las perdidas’, se injertará cabello: ‘ya se les va esta calva’

León, Guanajuato.- Paolita Suárez, integrante de ‘Las perdidas’, anunció en su canal de YouTube el próximo tratamiento al que se someterá para lucir más bella, un injerto de cabello que le ayudarán a desaparecer las entradas que tiene en la cabeza.

Por todos es sabido que Paolita Suárez es una amante de las cirugías estéticas, sobre todo de las que le ayudan a afinar su feminización.

En la primera intervención que se hizo se aumentó el busto, se afiló la nariz, se hizo la bichectomía, se puso mentón y se inyectó la frente.

Y en la última intervención estética, “La perdida” incluyó: corte de entradas y de párpados, se reestiró un poco los ojos, se hizo la nariz, le reconstruyeron las alas de la nariz y se la tallaron para afinarla.

A cinco días de someterse a cirugías para lograr la feminización, el 26 de noviembre de 2021, Paolita (izquierda) asistió a La Saga, con Adela Micha. Foto: Especial.

También se realizó lipopapada y lipo de cachete, y la grasa se la colocaron en el pómulo y frente, todo esto, con la intención de verse más femenina.

La cara ya no me la iba a tocar pero como ya no me pude hacer la lipotransferencia, ya había dado otro anticipo en otro lado, a otro doctor.

El 22 de noviembre de 2021, Paolita Suárez, nacida en León, Guanajuato, tenía cita para someterse a una lipotransferencia en brazos, espalda, espalda baja y abdomen, grasa que le sería colocada en los glúteos.

Todo este procedimiento no lo tenía pensado, pero aún así lo hizo. Al final, quedó contenta, su apariencia mejoró.

Paolita, quien se considera una persona plástica, explicó que se someterá a otro recorte de entradas en la cabeza. Foto: Especial.

La youtuber agrega que su médico le informó que se podía cortar las entradas cada año, hasta quedar más femenina.

Hoy amanecí muy contenta porque está calva que traigo aquí se me va para siempre, luego les voy a decir, ya tengo fecha en este mes, primeramente Dios me voy a injertar cabello de mi propio cabello, me van a quitar de aquí atrás y me lo van a poner aquí, ya se les va esta calva familia, ésta calva ya no voy a ser yo”, dijo Paolita Suárez en una de sus transmisiones de YouTube.

Prometió que compartiría el paso a paso de sus cirugías con sus seguidores.

Se les va la calva, ya no voy a estar calva, muy pronto les voy a ir dando todo el procedimiento, donde me voy a hacer el injerto de cabello y les voy a decir qué cuidados deben de tener para que ustedes si ocupan lo mismo que yo me voy a hacer, se lo hagan ustedes también”.

La perdida, nacida en León, se sometió a varias cirugías estéticas hace siete meses, y ya anunció nuevos procedimientos. Foto: Especial.

Al final, la amiga de Wendy Guevara y Kimbery Irene, las otras dos “perdidas”, dijo sentirse segura, pues sus médicos le han enviado evidencias de resultados positivos de otras cirugías.