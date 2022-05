León, Guanajuato.- Paolita Suárez, integrante de “Las perdidas”, compartió un par de fotografías de una sesión de fotos que se realizó, en la que quiso darse el gusto de lucir cuerpazo, lo que le valió críticas, pues abusó del photoshop.

La sesión de la influencer de León estuvo a cargo del fotógrafo Pavel Anton, a quien ella misma le dio la instrucción, de dibujarle un cuerpazo, aunque ello le valió críticas, las cuales ya no le afectan.

Incluso, la misma youtuber le pidió a sus seguidores ir a ver las fotos, pero antes advirtió que luce con silueta de barbie.

Vayan a verlas, subí unas fotos, pero no soportan, no soportan, subí unas fotos en Instagram y pues obviamente de mí salió, yo le dije al fotógrafo que me hiciera cuerpe, porque yo lo merezco”, aceptó Paolita Suárez.

La foto fue compartida por la misma Paola Suárez, y fue usada para el estreno de su sencillo "Dos tres trucos". Foto: Especia..

Le dije: ‘fotografiame así, una siluetita, padre, muy nice, algo que no se vea (risas)’, pero sí me encantaron las fotos, la verdad, no estoy así, pero para eso se hizo el Photoshop, la edición de fotos, los filtros, pues para usarlos”, agregó.

Paolita Suárez, quien recién se lanzó como cantante con el sencillo “Dos tres trucos”, dejó claro que los malos comentarios no le afectan, ni le duelen, pues su corazón ya fue lastimado muchas veces.

Paolita lucir lució guapísima en la sesión de fotos. Foto: Especial.

Mucha gente se ataca en Instagram, empiezan a poner comentarios feos, que si yo fuera otra persona o fuera empezando, sí me doliera lo que me dijeran, pero ahorita ya no me duele, porque mi corazón está más lastimado por muchas personas, ya no me duele”, aclaró la leonesa Paolita Suárez.

Esto lo dijo en una transmisión en YouTube mientras lavaba su ropa antes de viajar a Querétaro.

Y como era de esperarse, los haters reaccionaron, algunos le preguntaron cuándo se realizó la manga gástrica, y otros señalaron que abusó del photoshop.

Además de cantante e influencer, la leonesa también se probó como empresaria. Foto: Especial.

Amiga, te operaron con la cámara, ja, ja, ja ja”, “Se hizo la manga gástrica con el photoshop”, “Muy guapa pero no sé mam*n con la cintura”, “Esta foto fue antes de la engordación ¿verdad?”, “El photoshop con todo”, “Oufit de Karloz Zermeño y cuerpo ¿de quien?”, “Que buena faja”, reaccionaron seguidores de la influencer.