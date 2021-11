Paolita de ‘Las Perdidas’ muestra su cirugía de feminización

AM.- Paolita de ‘Las Perdidas’ detalló sobre el procedimiento estético que se realizó el pasado lunes para lograr la feminización de su rostro.

La influencer famosa por la frase ‘Estamos Perdidas’ junto con Wendy Guevara, explicó en una transmisión en vivo, la operación que se realizó en el rostro, todo con el fin de lograr una armonía y afinarlo.

El video que las convirtió en famosas. Foto: Especial

Yo no me iba a operar la cara, esto me pasó porque me tuvo que pasar; les había comentado en transmisiones anteriores que me iba a sacar el biopolímero (de las pompas) tenía una cita este lunes 22 de noviembre para la lipotransferencia de los brazos, espalda, abdomen y espalda baja y me iban a meter la grasa a las pompis.

“Total que ya le había dado un anticipo al doctor de León, y no quería atrasar la fecha para operarme”.

Se realizó la feminización

Paolita compartió con sus seguidores que decidió arreglarse la papada, los párpados caídos (tiene menos de 30 años), y la nariz.

Me hice la feminización: me corté entradas, párpado caído, que ya lo tenía muy caído, me reconstruyó las alas de la nariz, no me cortó la fosa, me reconstruyó la nariz, me talló el tabique me lo hizo más fino; me hizo lipopapada y lipo de cachete, (la grasa) la metió al pómulo y frente, se aventó unas buenas horas para hacerme la feminización, a ver cómo quedo”, señaló.

Paolita realizó una transmisión. Foto: Especial.

Paolita añadió que tras esas intervenciones seguirá con la lipotransferencia y el retiro del biopolímero. Por ahora, sigue en cama, recuperándose.

He tenido mucha hambre, mi mamá me ha estado dando mi árnica, les recomiendo que cuando se operen tomen mucha árnica, es muy buena para cicatrices, desinflamar y eso fue lo que me hice en la cara”, finalizó.

Paolita añadió que hoy tiene cita con el médico para conocer cómo va su avance, pero espera que todas la intervenciones lleguen a buen puerto.

