León, Guanajuato.- Paolita Suárez, de Las Perdidas, sufrió un accidente en su natal León, pues compartió a través de sus redes sociales que atropelló a un hombre, y aunque afortunadamente ella y el joven están fuera de peligro, si tendrá consecuencias.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando Paolita Suárez transitaba en su camioneta sobre bulevar Adolfo López Mateos, una de las principales arterias viales en León, Guanajuato.

Según explicó la fiel amiga de Kimberly y Wendy en un video, el joven se le atravesó y aunque ella frenó, no pudo evitar atropellarlo.

Fue a través de sus historias de Instagram que Paolita transmitió el accidente que había sufrido, sin embargo, luego decidió borrarlo para evitar que perjudicara a su situación legal.

Qué creen... que acabo de sufrir un accidente, venía aquí por la carretera... no, perdón, bulevar Hilario Medina... no, López Mateos y acabo de sufrir un accidente en mi camioneta y acaba de llegar la ambulancia por el chavo", explica Paolita.

La famosa integrante de Las Perdidas, explicó que aunque trató de frenar, no fue suficiente y terminó por atropellar a un chavo, y que la ambulancia había tenido que acudir a darle atención.

Se me atravesó un chavo en la camioneta y yo frené lo que yo pude, y pues haber como sale todo esto", agregó en el video.

Paolita dijo que si ya no transmitía nada más, es que le habían quitado su celular.

Les estoy explicando todo esto y pues si ya no les explico es porque ya no me permitieron el celular, vale, cuídense mucho”, expresó en el video.