Paolita de ‘Las Perdidas’ denuncia que usaron su nombre para pedir dinero

AM.- Paolita de ‘Las Perdidas’ denunció el robo de su identidad, y alertó a sus seguidores el no dejarse engañar por estos sujetos que pidieron dinero a cambio de beneficios en su canal de YouTube.

Fue a través de sus seguidores, que la youtuber se enteró que un perfil falso pedía el nombre, a cambio de entregarles 600 pesos de un supuesto premio.

Hay una página en Facebook que está pidiendo dinero diciendo que soy yo, se llama Paolita Suárez, a mí me tiene bloqueada. Les he dicho mil veces, que yo no pido dinero”.