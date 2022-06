Paolita de Las Perdidas presenta a su nuevo novio y lo comparan con Santa Fe Klan

CDMX.- Antes de recibir su corona como reina de la comunidad LGBT+ en la Ciudad de México, Paolita presumió a su nueva pareja Jona, con quien lleva una semana de relación.

Si bien se conocieron hace más de un año, Paolita decidió abrirse al amor con Jonathan, quien actualmente tiene 19 años y es 11 años menor que Paolita.

Yo le dije que tengo mucha desconfianza de las relaciones, por las relaciones que tuve. Me dijo -Jona- que soy su primera chica trans, él ya había tenido dos novias antes de mí, pero bueno, vengo de dos relaciones, una de tres años en León, donde me corté las venas, caché a mi novio con otra. Tuve otra relación en México, de dos años y me estoy abriendo a esto nuevo”, dijo a sus seguidores.

Entre las reacciones de la gente fueron las comparaciones con Santa Fe Klan, pues muchos dijeron que se parecía demasiado.

Paolita aclaró que no siempre aparecerá en los en vivo, pues no quiere hacer de su relación algo mediático; cuando aparezca será de forma esporádica.

La gente le echó carrilla y le preguntaron cuánto le costó.

“No me compró, fue simplemente amor, sí me ha regalado cosas, pero no es eso por lo que estoy aquí”, subrayó Jona.

Paolita le ha regalado ropa, perfumes y un teléfono iPhone 11, pues no tenía teléfono.

Yo les había comentado que yo he tenido parejas, amigos que me presentaba Wendy, les compraba tenis, cosas, y salí con un amigo de Wendy y le compré el estreno de Navidad y Año Nuevo”, platicó.

Paolita dejó claro que a la primera falta a la relación o engaños, ella aplicará el contacto cero, pues no quiere sufrir otra vez.

“Todavía nos seguimos conociendo, nunca dejas de conocer a la persona con la que está. Sí quiero irnos poco a poco, él sabe cómo está mi vida”.

Sus fans le pidieron dejarse querer, vivir el momento y disfrutar los momentos bonitos de la vida.