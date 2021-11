Paolita de ‘Las Perdidas’ se someterá a una nueva cirugía estética

AM.- Paolita de ‘Las Perdidas’ se someterá a una nueva operación, ahora para retirarse el biopolímero que tiene en los glúteos.

La operación del biopolímero consiste en una inyección de una sustancia de relleno que se comercializa con el objetivo de mejorar estéticamente los glúteos: aumentarlos, reafirmarlos, modelarlos y levantarlos.

Paolita decidió retirarlos para mejorar el aspecto de su derriere, y continuar con su mejora corporal. La cita será en Ciudad de México a las 7 de la mañana, razón por la cual, no acompañó a Wendy en un evento que se realizó en El Salvador este fin de semana.

Yo ya tenía la cirugía pagada desde hace un mes y planeada desde hace 3 meses, yo no iba a perder 30 mil pesos. A mí siempre me ha gustado hablar claro, arreglar las cosas. No tengo el teléfono de los dueños del antro de allá, pero les pido una disculpa a los fans, y a los empresarios, por esta situación”, dijo en su transmisión en vivo.

Paolita compartió que se realizó estudios previos, que le dejaron unas pequeñas marcas.

Me sacaron sangre, se me hizo un moretón porque hice mucha presión. Me fui a hacer unos análisis para la operación del lunes, porque ya me opero (este lunes), me voy a hacer unos truquitos”, comentó.