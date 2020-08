Papá de Jenni Rivera ahora vende cubrebocas con la imagen de su hija

Estados Unidos.- Además de cantante y fabricante de artistas, don Pedro Rivera ahora emprendió un nuevo negocio en tiempos de pandemia, la venta de cubrebocas con la imagen de su fallecida hija, Jenni Rivera.

El patriarca de la famosa familia Rivera ofrece un par de cubrebocas a blanco y negro con el rostro sonriente de la ‘Diva de la Banda’ en línea a un costo de 330 pesos.

Don Pedro agregó que por cada paquete se donará una cantidad de dinero a una organización sin fines de lucro para alimentar a los niños necesitados.

Los más contentos son los fans de la Gran Señora, quienes enseguida reaccionaron y aplaudieron la iniciativa de comercializar cubrebocas con la foto de su ídolo. Aunque otros simplemente lo vieron como un negocio que la familia hace con el nombre de la fallecida cantante.

Pero si no lo hace la familia, ¿quién quieren que lo haga? ¿Un fan, un desconocido, una compañía que no sabe nada de Jenni?”, “Él puede vender lo que le dé la regalada gana, no le hace daño a nadie, con eso no veo cuánto escándalo por eso”, “No pues wow, pobre Jenni, a esa familia le fue bien qué se muriera, quieren sacar dinero hasta debajo de la piedras,qué bárbaros”, reaccionaron internautas.