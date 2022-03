Papá de Octavio Ocaña da la cara y explica por qué estaba amenazando con una pistola

Ciudad de México.- Hace unos días el papá de Octavio Ocaña se volvió tendencia por un video en el que se le ve discutiendo y presuntamente amenazando a unas personas con una pistola, lo que desató tremenda controversia en redes.

Ante la ola de cuestionamientos y suposiciones que inundaron las redes sociales, fue el mismo Octavio Pérez quien dio la cara para dar su versión de los hechos, contraria a la que emitió el chofer agredido.

Recordemos que en el video que se viralizó aparece el papá del actor quien en vida interpretara a “Benito Rivers” en la serie cómica de Televisa, Vecinos, discutiendo con otro hombre y cuando se aleja, se ve el momento en que guarda el arma de fuego entre sus ropas.

“Vean la prepotencia de este hombre, amenazó a un chofer con su arma”, escribió en su publicación en la red social Facebook, la mujer que filtró el video.

La grabación levantó gran polémica debido a las condiciones en que se encontró el cuerpo de su hijo, Octavio Ocaña, quien presuntamente se habría disparado él mismo, pues poseía una pistola la cual fue encontrada en la mano del actor

El papá de 'Benito Rivers' platicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante acerca de los hechos ocurridos recientemente, y el señor explicó:

Octavio Pérez contó su versión de los hechos en el programa de Gustavo Adolfo Infante. Foto: Especial.

Yo tengo una empresa y necesito enviar a mi gente temprano a municipios de aquí del estado, en ese callejón yo guardo mis camionetas, llegó una persona y cerró el callejón, me impidió la salida, fue como un secuestro, hora y media, voy y está ahí con una señora coqueteando, a mí no me interesa la vida de nadie, pero le dije: ‘Oye amigo, qué poca tienes de poner tu camión así’, me empezó a ofender”.

El empresario contó que fue la actitud del chofer la que le enfadó y por ello se acaloró la discusión, pero, contrario a lo que declararon los agredidos, el señor aseguró que lo que acomodó debajo de su playera fue un celular.

“En ese momento me enojé, pero me acomodé mi celular y la gente inventa cosas. Nunca le saqué una pistola, eso es mentira absoluta. Te lo digo, una y otra vez, nunca toqué un arma, pasó una señora y empezó a grabar, pero no tengo nada que decir, ni soy figura pública, la figura pública era mi hijo”, expresó.

Octavio Pérez reveló que el clip que circula en redes sólo retrata una parte de lo que en realidad sucedió ya que fue una mujer que iba pasando quien grabó esa parte del altercado, pero no desde el principio cuando el chofer lo insultó por pedirle que le permitiera la salida a sus camionetas.

El papá de ‘Benito Rivers’ Pérez dijo que por la forma en la que murió su hijo no le gusta andar con armas. Foto: Especial.

“Tengo que salir a trabajar, me quedan dos hijas, una esposa y una madre por quién vivir, no puedo dejarme de nadie, me dijo: ‘Chinga a tu madre’, eso, ¿Por qué no lo grabaron? Cuando me encabrono le dijo: ‘¿Qué te pasa?’”, expresó.

Finalmente, Don Octavio dijo que por la forma en la que murió su hijo no le gusta andar en la calle con armas:

“Para nada, yo creo que con lo que pasó con mi hijo me quedó un mal sabor de boca, trato de evitar pleitos. Tengo carácter fuerte, pero trato de evitar salir con el arma, aunque la mayoría de la ciudadanía debería de estar armada”, aseguró.

