Papá de Octavio Ocaña denuncia despiadado trato a los acompañantes de su hijo

Ciudad de México.- El papá de Octavio Ocaña atendió una entrevista para el programa “Hoy Día”, que transmite Telemundo para la comunidad hispana en Estados Unidos, y reiteró su postura ante la versión de la Fiscalía del Estado de México, no cree en las autoridades pues señala que hay varias cosas turbias.

Lo que llamó la atención en esta entrevista, a diferencia de todas las anteriores, es que por primera vez la mamá de Octavio Ocaña dio la cara a las cámaras y decidió romper su silencio.

Fue durante la intervención de su marido, Octavio Pérez, que doña Ana Lucía interrumpió y habló acerca del dolor que siente tras el fatídico deceso:

Pero ahora se dio a conocer una entrevista en la que el papá de Octavio Ocaña denunció el trato despiadado que los policías le dieron a los acompañantes de su hijo cuando estuvieron detenidos.

Don Octavio aseguró que ya se puso en contacto con los hombres que acompañaban al actor al momento de su muerte, pues son amigos de la familia y reveló que fueron víctimas de tortura por parte de elementos policiales del Estado de México.

Los torturaron hasta que quisieron, salieron ayer, uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo ‘perdóname amigo, pero me hicieron firmar esto y esto, me madr**** tres-cuatro días y me hicieron firmar esto’. ¿Qué, él se disparó? Obviamente no se disparó, el arma fue una 9 milímetros. No se hagan pen*** mi hijo portaba calibre 380 porque es reglamentaria”, explicó.