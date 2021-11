Primero te hago justicia y después me puedo morir: papá a Octavio Ocaña ‘Benito’

Estado de México.- A un mes del fallecimiento de Octavio Ocaña, actor de "Vecinos", su papá, don Octavio Pérez, confesó que por las noches llora por su hijo, quien al mismo tiempo le da la fuerza para luchar porque se haga justicia por su muerte.

Octavio Ocaña, actor de la serie “Vecinos”, murió el pasado 29 de octubre, tras una persecución entre la policía estatal en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México.

Sus padres, Ana Lucía Ocaña y Octavio Pérez, abrieron su corazón para TvNotas y compartieron lo difícil que ha sido su vida después de su muerte.

Octavio Ocaña se encontraba grabando la serie “Vecinos” cuando la muerte lo sorprendió. Foto: Instagram.

Si algo tiene claro don Octavio es que llegará hasta las últimas consecuencias por la muerte de su hijo, tope donde tope.

Sí lo he sacado, pero no públicamente, lloro por las noches al ver sus fotos; medito y hablo con él, le digo: ‘hijo, aquí estoy de pie, lo que te hicieron fue una injusticia’. Aparentemente soy duro, pero me tengo que poner así, siento que él se mete a mi cuerpo y mente, y me dice: ‘Papá, sigue adelante’”, dijo sobre Octavio Ocaña.

Al preguntarle cómo sobrelleva su dolor con el coraje que toma para salir adelante y buscar justicia por su hijo, don Octavio respondió que no se quiere vengar de nadie, solo quiere hacer las cosas bien.

No quiero vengarme, yo quiero hacer las cosas bien, sólo pido justicia por él. Tengo mi carácter y me vale mad...s, pero tengo corazón y no actuaré como los policías lo hicieron... ¡como asesinos!”, agregó.

Papá de Octavio Ocaña pensó en desquitarse por muerte del actor

Aunque en un principio, pensó en desquitarse o hacer justicia con tu propia mano, don Octavio Pérez lo descartó, pues es un hombre de bien que solo busca justicia.

Al principio sí, tenía mucho coraje, a mí me pueden investigar, soy un hombre trabajador, no soy asesino. La cabeza se me llenó de coraje, pero ¿matarlos?... no ganaría nada, yo los quiero ver hundidos en la cárcel”.

Agregó que la investigación va para largo hasta donde tope para que se haga justicia, pues “Benito Rivers” era todo para él.

Él era todo para mí, yo tenía un put... de amigos, pero él era mi mejor amigo. Echábamos desm… muy cab..., pero entre él y yo, algún día nos juntaremos allá donde esté”.

Al final, le mandó un mensaje a su hijo Octavio, al que le promete hacer justicia por su muerte.

No he tenido el tiempo para soñar y tener el encuentro que quisiera con él: ‘Mijo, te extraño, te amo, fuiste un orgullo, por eso estoy de pie y aquí me tienes para toda la vida, primero te hago justicia y después me muero”, finalizó.

La señora Ana Lucía Ocaña asegura que tiene el corazón destrozado por la muerte de su hijo. Foto: TvNotas.

