México.- Don Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, no ha tenido descanso desde que sepultó a su hijo, todo con tal de tener justicia, pues a él nadie le quita de la cabeza que su hijo fue asesinado.

Ha quedado claro que no solo la familia del protagonista de la serie "Vecinos" piensa de esa manera, y la muestra es todo el apoyo que los Pérez Ocaña han recibido tras la muerte del actor ocurrida el pasado 29 de octubre.

'Benito Rivers', como era conocido el actor debido a su personaje en la serie de Televisa, murió tras una persecución policial en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, luego de que Octavio recibiera un balazo en la cabeza.

Aunque según el reporte oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la muerte del actor fue accidental cuando sin querer él mismo se disparó tras perder el control de su camioneta, el padre de Octavio rechaza esta versión, y con apoyo de miles de personas exige justicia, pues asegura que a su hijo lo mató la policía.

Este domingo 7 de noviembre, día en que Octavio Ocaña cumpliría 23 años, se realizaron varias marchas en el país para exigir su muerte no quede impune.

Y para llegar a más gente en su afán de hacer justicia, don Octavio Pérez accedió a estrenarse en las redes sociales, todo con tal de lograr su objetivo.

Estimados todos, me pidieron una cuenta y yo nunca he manejado redes sociales, sin embargo si esto va a sumar a la justicia para mi hijo adelante, aquí la tenemos ya", escribió don Octavio en su segunda publicación.

"Gracias por todo el apoyo que nos han dado, seremos la voz de Octavio la de muchas injusticias más", agregó en la cuenta octavioperezpabenito.

La primera publicación del empresario tabasqueño fue una fotografía junto a su hijo en un partido del equipo de futbol Cruz Azul, de quien su hijo era fiel, e incluso del cual quería formar parte.

En una tercera publicación, compartió otra imagen de Octavio Ocaña, con un emotivo mensaje para desearle expresar su sentir por su cumpleaños.

Feliz cumpleaños hijo, no hay palabras para la tristeza que nos dejaste pero DIOS me ha dado y me seguirá dando Fuerzas para seguir adelante por tu mamá y hermanas, TE AMO HIJO", escribió Octavio Pérez.