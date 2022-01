México.- Paquita la del Barrio se mostró desde la cama de un hospital y visiblemente indispuesta para cancelar su concierto de este sábado 29 en Moroleón, Guanajuato, al tiempo que se disculpó con el público.

La cantante de 74 años lamentó no poder estar este sábado con su público, lo que la pone triste, pero tiene que estar en reposo por dos o tres semanas, pues no puede caminar.

Amigos de Moroleón, creanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo”, dijo Paquita la del Barrio.