Paquita la del Barrio denuncia que empresario 'secuestró' a su staff

Coahuila.- Paquita la del Barrio se negó a ofrecer un concierto que tenía programado en Saltillo debido a que el promotor nunca le pagó, pese a que ella se encontraba en la capital del estado.

La presentación de la intérprete de "Rata de dos Patas" que se tenía ya anunciada en el Lienzo Charro Profesor Enrique González no se realizó porque el empresario que la contrataría nunca realizó el pago correspondiente, así lo denunció Paquita, quien en un video se disculpó y denunció que la persona que la llevó a Saltillo tenía "secuestrado" a su equipo de trabajo, Mariachi, Banda y staff y no les permitía la salida de aquel lugar.

Por este medio hago de su conocimiento el día de hoy tenía un show en el Lienzo Charro Saltillo al cual el empresario no cumplió con el pago acordado en el contrato por lo cual no me presente, lo importante aquí es que tienen SECUESTRADOS a mi equipo de trabajo Mariachi, Banda , staff no les permiten la salida del Lienzo Charro", escribió la cantante.