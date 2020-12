Para evitar contagiarse de Covid-19, Bill Cosby dejó de ducharse

Estados Unidos.- El comediante estadounidense Bill Cosby, de 83 años de edad y encarcelado desde 2018, reveló que ha tenido que suspender sus duchas en la prisión como medida para evitar contagiarse por coronavirus (Covid-19), señaló el Daily Mail.

A partir de ahora me he negado a ducharme y he decidido lavarme en mi celda. Esta es la mejor manera de mantenerme sano y salvo”, comentó el artista, de 83 años.