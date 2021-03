Paramount Plus México: Precio, suscripción, catálogo… ¿podrá con Netflix y Disney+?

Ciudad de México.- Si Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO y Disney Plus no son suficientes para ti, ahora puedes suscribirte a una nueva plataforma streaming: Paramount Plus, que desde este 4 de marzo ya está disponible en México.

Esto no es otra plataforma de Streaming, ¡Esto es #ParamountPlus! y ya está aquí para ti. ¡Suscríbete a esta montaña de entretenimiento ahora disponible!”, así es como se presentó la nueva plataforma a través de su cuenta de Twitter.

Incluso famosos como Luis Gerardo Méndez, actor de la película “Nosotros los Nobles”, celebró este nuevo canal digital.

Este nuevo servicio streaming estará disponible en 18 países de Latinoamérica, y tendrá una distribución a través de compañías y tiendas como Mercado Libre, Izzi, Megacable, Claro Video, Dish, Incomm y Total Play.

Se trata de una plataforma para toda la familia. Siempre pensamos cual era la marca que teníamos que utilizar para lanzar el producto, y después de muchos estudios nos dimos cuenta de que Paramount es la marca más global de la compañía y la que más segmentos abarca”, expresó Ezequiel Fonseca Zas, quien es el vicepresidente de estrategia y marketing multiplataforma de Viacom.

Ezequiel Fonseca Zas, director general de streaming y mobile internacional de VCNI.

¿Cuál es el precio de Paramount Plus?

Cuando decidas suscribirte a Paramount Plus, tendrás una prueba gratis de siete días, después deberás elegir la forma de pago que más te convenga y pagar cada mes la cantidad de 79 pesos.

¿Cuál es el sitio oficial de Paramount Plus?

Para acceder desde tu computadora, deberás ingresar la página: ParamountPlus.com y para disfrutarlo en la televisión o teléfonos celulares, deberás obtener la aplicación Paramount+ para iOS y Android.

El sitio oficial también tiene la opción para que el usuario se registre con un operador como Star TV, Izzi, TotalPlay o Cinépolis Klic, aunque primero se tendrán que consultar los paquetes de estos provedores de servicio de internet o contenido digital.

Desde este 4 de marzo, Paramount Plus llegó a México y Latinoamérica.

¿Cuál es el catálogo de Paramount Plus?

Gracias a su alianza con SHOWTIME, Paramount Television Studios y CBS Studios, el catálogo de la plataforma incluirá series y películas exclusivas como:

SERIES:

“Your Honor”

“Black Monday”.

“City on a Hill”

“The Good Lord Bird”

“The Comey Rule”

“Escape at Dannemora”

“Dexter”

“Ray Donovan”

“The Affair”

SERIES Exclusivas de Paramount

“Killing Eve”

“Yellowstone S3”

“Two Weeks to Live”

“The Handmaid's Tale”

“Strange Angely No Activity”

PARA NIÑOS

“Bob Esponja”

“Dora la Exploradora”

“Las Tortugas Ninja”

“PAW Patrol”

PROGRAMAS

“Bar Central”

“Se Rentan Cuartos S3”

“Catfish”

“Comedy Central Presenta”

“Ex on the Beach”

“Acapulco Shore”

“Jersey Shore”

PELÍCULAS

"El Padrino"

“Star Trek”

“Pulp Fiction”

“Mission: Impossible 7”

“Top Gun: Maverick”

“A Quiet Place 2”

"Los juegos del hambre"

"The outpost"

"Los vengadores"

"Sonic"

"La familia Addams"

SHOWS EXCLUSIVOS POR ESTRENAR

“The Man Who Fell to Earth”

“Mayor of Kingstown”

“The Offer”

“Lioness”

“Guilty Party” (CBS Studios)

“The Harper House” (CBS Studios)

“Y:1883”

“Halo”

“iCarly (Revival)”

“Los Enviados”